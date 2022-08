Cette année, de nombreuses villes, départs et arrivées font leur entrée dans l’histoire du Tour du Poitou-Charentes ! Quelles sont les spécificités du parcours de l’édition 2022 ? C’est ce que nous allons voir maintenant

Les étapes du Tour du Poitou-Charentes en détail

ÉTAPE 1 / CHAURAY – PÉRIGNY

Le grand départ de la 36ème édition du TPC sera donné de Chauray. Une grande première pour cette commune de 7 000 âmes dans les Deux- Sèvres. L’étape se dirigera vers le département de la Charente-Maritime. 193,1 kilomètres de course avec deux bosses et trois sprints bonificatifs. Le peloton se départagera sur la longue ligne droite, avenue Paul-Langevin à Périgny, qui accueille, elle aussi, pour la première fois la course.

ÉTAPE 2 / PÉRIGNY – VARS

La deuxième étape s’élancera du centre-ville de Périgny qui a accueilli l’arrivée de la première étape la veille. Les coureurs quitteront la mer pour rejoindre la Charente. 195,5 kilomètres seront à parcourir pour rejoindre la ville de Vars qui reçoit pour la première fois le TPC. Trois sprints bonificatifs et quatre bosses sont au programme du parcours. Sauf surprise, les sprinteurs devraient se disputer la victoire. Un hommage sera rendu à l’ancien cycliste charentais Jean-Louis Gauthier, double vainqueur d’étape sur le Tour de France et longtemps résident de la commune de Vars. La traditionnelle journée du jeudi se déroulera exclusivement dans la Vienne (communauté de communes des Vallées du Clain) et sera divisée en deux étapes : une étape en ligne le matin et un contre-la-montre l’après-midi.

ÉTAPE 3 / NIEUIL L’ESPOIR – VIVONNE

Le matin, les coureurs partiront de Nieuil l’Espoir pour 90,7 kilomètres de course. Trois difficultés (kilomètres 59, 64 et 83) animeront la première étape de la journée, ainsi qu’un sprint bonificatif à trois kilomètres de l’arrivée à Vivonne.

ÉTAPE 4 (CLM INDIVIDUEL) / SMARVES – VIVONNE

L’après-midi, les coureurs prendront le départ d’un contre-la-montre individuel reliant Smarves à Vivonne. Le parcours de 21,4 kilomètres devrait correspondre aux spécialistes de l’effort solitaire. Ces derniers, comme d’habitude, auront une grande chance de remporter le classement final du Tour du Poitou-Charentes.