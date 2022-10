Le parcours du Giro d’Italia 2023 vient d’être dévoilé ce lundi. Pour cette 106ème édition du Giro, 6 étapes de montagne et 3 contre-la-montre seront au programme.

Le parcours du 106ème Giro d’Italia de l’histoire a été dévoilé au grand public ce lundi 17 octobre. Au programme, 8 étapes pour les sprinters, 6 étapes de montagne, 3 contre-la-montre, mais aussi 4 étapes intermédiaires. Le grand départ sera donné dans la région des Abruzzes, avec un contre-la-montre individuel de 18 kilomètres. Durant les trois semaines de course, les coureurs devront parcourir 3448,6 km pour un total de 51 300 mètres de dénivelé positif. Voici le détail des 21 étapes du Giro d’Italia 2023.

Samedi 6 mai 2023 : Étape 1 CLM / Fossacesia Marina – Ortona (18,4 km)

Pour la deuxième fois de son histoire après 2001, le Giro d’Italia partira de la région des Abruzzes. La première étape, le samedi 6 mai, est un contre-la-montre individuel et se déroule presque entièrement sur la piste cyclable de Trabocchi, qui retrace la voie ferrée désaffectée de l’Adriatique. Les quinze premiers kilomètres sont plats. La route s’élèvera sur un petit peu plus d’un kilomètre avant d’arriver à Ortona. Les spécialistes de l’exercice en solitaire se disputeront le premier maillot rose.

Dimanche 7 mai 2023 : Étape 2 / Termao – San Salvo (204 km)

Le dimanche 7 mai, la deuxième étape part de Teramo et est destinée aux sprinters du peloton. Avec un profil ondulé dans la première section, l’étape suit ensuite la côte, avec des excursions à l’intérieur des terres pour monter à Silvi Paese, Chieti et Ripa Teatina. Enfin, en continuant le long de la côte, les coureurs atteindront la promenade de San Salvo Marina.

Lundi 8 mai : Étape 3 / Vasto – Melfi (210 km)

Après s’être élancés de Vasto, les coureurs se dirigeront vers le sud pour atteindre Melfi dans une étape divisée en deux parties. La première est complètement plate, jusqu’à l’entrée de la Basilicate. C’est ici que commencent les montagnes Vulture. Les coureurs traverseront le massif du Monte Vulture avant de descendre vers Rionero et Rapolla. Les puncheurs-sprinters devraient se disputer la victoire.

Mardi 9 mai : Étape 4 / Venosa – Lago Laceno (184 km)

Direction les Apennins pour la 4ème étape du Giro. Avec une série de montées, l’étape totalise 3 500 m de dénivelé. Il s’agit de la première arrivée au sommet de cette Corsa Rosa. Les coureurs auront à escalader le Passo Delle Crocelle, le Valco Di Monte Carruozzo avant la montée finale du Colle Molella (9,6 km à 6,2%). Une fois arrivé au sommet, les coureurs auront 4 kilomètres de plat pour rallier l’arrivée à Lago Laceno. On devrait assister à une première bagarre entre les favoris sur les pentes du Colle Molella.

Mercredi 10 mai : Étape 5 / Atripalada – Salerno (172 km)

Les 120 premiers kilomètres de l’étape seront vallonnés avec notamment l’acsencion du Passo Serra et du Guarda Dei Lombardi. L’échappée tentera de creuser l’écart avec le peloton pour avoir une chance de se jouer la victoire finale. Toutefois, les 40 derniers kilomètres seront plats et devraient être propices à un regroupement général. Les sprinters devraient donc se jouer la victoire dans les rues de Salerno.

Jeudi 11 mai : Étape 6 / Napoli – Napoli (156 km)

Pour cette 6ème étape, les coureurs prendront la direction de Naples, où sera jugé le départ et l’arrivée de l’étape. Comme la veille, l’étape se divisera en deux parties. Les 95 premiers kilomètres seront exigeants avec l’ascension du Valco Di Chiunzi et du Capo Di Mondo. Les 60 derniers kilomètres seront plus plats et devraient favoriser le retour du peloton pour un sprint massif.

Vendredi 12 mai : Étape 7 / Capua – Gran Sasso d’Italia (218 km)

218 kilomètres attendent les coureurs pour cette 7ème étape du Giro d’Italia 2023. Après avoir escaladé le Roccaraso et le Calascio, le peloton se présentera au pied du Gran Sasso d’Italia (26,5 km à 3,4%). Si les 20 premiers kilomètres du col sont plutôt roulants, les 4 derniers seront plus difficiles, à plus de 8% de moyenne. Avec une arrivée au sommet à plus de 2000 mètres d’altitude, les purs grimpeurs tenteront de faire la différence.

Samedi 13 mai : Étape 8 / Terni – Fossombrone (207 km)

Le samedi 13 mai, une étape vallonnée relie Terni à Fossombrone, avec 2500 mètres de dénivelé au programme. Les coureurs seront mis au défi par les ascensions des Cappuccini (environ 3 km, avec des pentes allant jusqu’à 19%) et du Monte delle Cesane (environ 7 km, avec des pentes allant jusqu’à 18%). Après Montefelcino, ils retrouveront la montée des Cappuccini, placée à 5 km de l’arrivée. Cette 8ème étape du Giro d’Italia 2023 est taillée pour les puncheurs.

Dimanche 14 mai : Étape 9 CLM / Savignano sul Rubicone – Cesena (30,7 km)

Le dimanche, un contre-la-montre complètement plat de 33,6 km attend les coureurs. Ils s’élanceront de Savignano sul Rubicone pour arriver à Cesena (Technogym Village). Comme pour la première étape, les spécialistes de l’exercice en solitaire vont se jouer la victoire sur un parcours sans difficultés. À la veille de la première journée de repos, les écarts pourraient se creuser entre les favoris du classement général.

Lundi 15 mai : journée de repos

Mardi 16 mai : Étape 10 / Scandiano – Vareggio (190 km)

Pour cette 10ème étape du Tour d’Italie 2023, les 115 premiers kilomètres seront vallonnés. Les coureurs auront à escalader le Passo Delle Radici et le Monteperpoli. Les 70 derniers kilomètres seront plus plats et devraient favoriser un retour du peloton sous l’impulsion des équipes de sprinters, qui auront fort à faire en début de course.

Mercredi 17 mai : Étape 11 / Camaore – Tortona (218 km)

Si les baroudeurs ont une chance de piéger les sprinters la veille, il sera plus difficile de les surprendre lors de cette 11ème étape. Les ascensions au programme sont plutôt courtes et roulantes et devraient permettre aux sprinters de rester au sein du peloton. La dernière difficulté, le Passo Della Castagnola, culmine à près de 45 km de l’arrivée.

Jeudi 18 mai : Étape 12 / Bra – Rivoli (179 km)

Le jeudi 18 mai, l’étape Bra – Rivoli est ouverte à de nombreuses opportunités. Après la première section vallonnée, le parcours est plat sur environ 60 km, traversant la vallée du Po et passant la ligne d’arrivée une première fois. Les coureurs s’attaqueront ensuite à la difficile montée de Colle Braida et passeront le long de la Sacra di San Michele. Les 20 derniers kilomètres sont vallonnés, avant d’atteindre Rivoli.

Vendredi 19 mai : Étape 13 / Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana (208 km)

Le jour suivant est une étape alpine, de Borgofranco d’Ivrea à Crans Montana, en Suisse. Les coureurs grimperont le Colle del Gran San Bernardo (34 km à 5,5%), qui culmine à 2469 mètres d’altitude. Après une longue descente, les coureurs remonteront immédiatement la Croix de Coeur (15 km à 8,8% de pente moyenne). Après une deuxième descente et une vingtaine de kilomètres de vallée, direction l’ascension finale, Crans Montana (13,1 km à 7,2%) qui sera monté d’un versant inédit.

Samedi 20 mai : Étape 14 / Sierre – Cassano Magnago (194 km)

En début d’étape, les coureurs devront monter le Passo Del Sempione, ascension de 20 kilomètres dont le sommet culmine à plus de 2000 mètres d’altitude. Après une longue descente, les 100 derniers kilomètres seront plats. Les sprinters devraient donc se jouer la victoire dans les rues de Cassano Magnago, après 194 km de course.

Dimanche 21 mai : Étape 15 / Seregino – Bergamo (191 km)

Avec un parcours valloné, cette 15ème étape du Tour d’Italie est ouverte à plusieurs scénarios. L’étape comprend la Valcava et la Selvino, avant de descendre sur Bracca et Sedrina et de revenir à Bergame pour franchir une première fois la ligne d’arrivée. Les coureurs s’attaqueront ensuite à la Valpiana du côté de Barlino, et redescendront sur Bergame, pour finalement arriver dans la ville. L’échappée ou un peloton en petit comité pourrait se jouer la gagne.

Lundi 22 mai : journée de repos

Mardi 23 mai : Étape 16 / Sabio Chiese – Monte Bondone (198 km)

L’étape de Sabbio Chiese à Monte Bondone accumule plus de 5 000 m de dénivelé. Après 60 kilomètres de course, les coureurs monteront le Passo di Santa Barbara (pente d’environ 10%), pour finalement atteindre le Passo di Bordala. Après une descente rapide, direction le Matassone puis le Serrada. La descente difficile vers Calliano mène à la montée finale du Monte Bondone (21,4 km à 6,7%), une ascension irrégulière avec des pentes oscillant entre 3 et 9%.

Mercredi 24 mai : Étape 17 / Pergine Valsugana – Caorle (192 km)

Après deux étapes de montagne, les coureurs pourront souffler lors de cette 17ème étape disputée entre Pergine Valsugana et Caorle. Pas une seule diffculté à gravir tout au long des 192 kilomètres de parcours. Le début de l’étape devrait tout de même être rapide avec les premiers kilomètres en faux-plat descendant. Les sprinters se disputeront la victoire à Caorle.

Jeudi 25 mai : Étape 18 / Oderzo – Val di Zoldo (160 km)

La 18ème étape est une étape de montagne courte, mais intense. Entre Oderzo et le Val di Zoldo, il y aura 3 700 m de dénivelé au programme. Les coureurs affronteront la montée du Passo la Crosetta. Les coureurs grimperont ensuite le Forcella Cibiana avant de se diriger vers Forno et d’enchaîner avec la montée de Coi (5,8 km à 9,7%). Après une courte descente, direction la montée finale vers le Val di Zoldo (2,7 km à 6,4%).

Vendredi 26 mai : Étape 19 / Pergine Valsugana – Caorle (192 km)

Nouvelle étape de montagne au programme, et peut-être la plus exigeante de ce Giro avec 5 400 m de dénivelé au programme. Les ascensions vont s’enchaîner avec le Passo Campolongo, le Passo Valparola, le Passo Giau et le Passo Tre Crocci (7,9 km à 7,2%). Après une très courte descente, les coureurs aborderont la montée finale, le Tre Cime di Lavaredo (7,2 km à 7,6%), avec des pentes irrégulières. Les 4 derniers kilomètres seront à près de 12% de pente moyenne.

Samedi 27 mai : Étape 20 CLM / Tarvisio – Monte Lussari (18,6 km)

Cette avant dernière étape du Giro 2023 sera sans doute l’une des plus importantes. Les coureurs s’élanceront pour le troisième et dernier contre-la-montre de ce Tour d’Italie. Si les deux premiers sont promis aux purs rouleurs, ce sont les grimpeurs qui seront à leur avantage lors de cette 20ème étape. Après 11 kilomètres de plat, les coureurs devront grimper les terribles pentes du Monte Lussari (7,3 km à 12,1%), avec les cinq premiers kilomètres à plus de 15% de moyenne ! C’est ici que devrait se jouer le Giro 2023.

Dimanche 28 mai : Étape 21 / Roma – Roma (115 km)

La 21ème et dernière étape du Giro d’Italia 2023 aura dans la capitale à Rome. Après avoir effcetué 10 tours de circuit, ce sont les sprinters qui vont se disputer le dernier bouquet de ce Tour d’Italie.