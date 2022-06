Ce week-end avait lieu le Gran Fondo Suisse UCI qui a eu lieu ce week-end à Villars-sur-Ollon. Les coureurs partaient pour un contre-la-montre individuel le samedi et une épreuve en ligne le dimanche. Retour sur le Gran Fondo Suisse UCI.

Plus de 600 cyclistes ont pris le départ du Gran Fondo Suisse UCI ce week-end à Villars-sur-Ollon. Le samedi avait lieu la première épreuve du week-end, un contre-la-montre de 7.4 km sur les pentes du Col de la Croix. Le dimanche avait lieu l’épreuve en ligne avec 108 km et 2591 mètres de dénivelé positif.

Les résultats du Gran Fondo Suisse UCI

Premier du classement général des deux courses, c’est le suisse Dimitri Bussard qui s’est imposé chez les hommes. Chez les femmes, c’est la suissesse Jutta Stienen qui s’est hissée en haut du classement du contre-la-montre et l’italienne Martina Trevisiol de celui de la course en ligne. Le contre-la-montre organisé samedi 4 juin a vu s’élancer quelque 150 cyclistes de la rampe de départ placée au Centre des Sports de Villars pour l’occasion. C’est sous un soleil de plomb que les coureuses et coureurs ont gravi le Col de la Croix sur 7.4 km. En parcourant le tracé en 18:35″, Dimitri Bussard a remporté l’épreuve chez les hommes. C’est également une suissesse, Jutta Stienen, qui remporte l’épreuve chez les femmes en 24:26″.

35 nationalités au départ de la course en ligne. Les participants ont fait face à une météo capricieuse sur le parcours de 108 km à travers les Alpes vaudoises. La course n’en a pas été moins belle pour les plus de 450 cyclistes venus des quatre coins du monde, dont une grande partie pour tenter de se qualifier pour les Championnats du Monde Gran Fondo UCI qui auront lieu à Trento en septembre prochain. En effet, les 20% de chaque catégorie remportaient leur ticket pour concourir pour le très convoité maillot arc-en-ciel de l’UCI. La gagnante du classement général, Martina Trevisiol, a remporté l’étape en 3:39:27″. Dimitri Bussard s’est à nouveau imposé chez les hommes en 3:14:30″.