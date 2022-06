Plus que 30 jours avant l’étape du Tour. Cette année, les coureurs devront parcourir 167 km et 4700 m d+ entre Briançon et l’Alpe d’Huez.

Dans moins d’un mois, plusieurs milliers de cyclotouristes venus du monde entier participeront à l’Étape du Tour. Le dimanche 10 juillet prochain, ils emprunteront le même tracé que la 12ème étape du Tour de France. Ils auront à parcourir 167 km entre Briançon et le mythique col de l’Alpe d’Huez. Mais ils auront surtout à escalader 4700 mètres de dénivelé ! Avec, dès le départ, l’ascension du Galibier (23 km à 5,1%), du col de la Croix de Fer (29 km à 5,2%) et l’Alpe d’Huez (13,8 km à 8,1%).

Le profil des inscrits à l’Étape du Tour 2022

Cette année, ils seront 16 000 à tenter de venir à bout des 167 kilomètres et des trois cols hors catégorie. 44% d’entre eux participent pour la première fois à l’Étape du Tour. 94% des partants sont des hommes et l’âge moyen des cyclosportifs est de 44 ans. En tout, 71 nationalités seront représentées au départ à Briançon. Parmi les 35% d’étrangers inscrits, les nations les plus représentées sont le Royaume-Uni, les États-Unis et la Belgique.

L’organisation de l’Étape du Tour

500 personnes seront présentes et 4 postes de secours seront installés pour assurer la sécurité de tous les participants. 120 motards de la gendarmerie et civils seront présents pour encadrer les coureurs. Du côté du village, 60 exposants seront installés pour accueillir les 30 000 visiteurs. 5 points d’assistance Shimano seront sur le parcours pour dépanner les coureurs en cas d’incident.

Une course engagée

L’Étape du Tour de France met en place plusieurs initiatives pour préserver l’environnement. En tout, 14 500 pochettes seront distribuées pour permettre aux coureurs de garder leurs déchets jusqu’à un point de jetage. Sur le parcours, 5 zones de tri et de recyclage seront à la disposition des coureurs. Une zone de biodéchet se trouvera à l’arrivée de l’épreuve. L’Étape du Tour de France s’engage à respecter une politique de disqualification envers les mauvais comportements.