Ce dimanche 10 juillet avait lieu l’Étape du Tour 2022. Cette année, ils étaient 16 000 cyclosportifs au départ de Briançon pour rejoindre l’Alpe d’Huez.

167 kilomètres, 4700 mètres de dénivelé positif et 3 cols hors catégorie. Sur le papier, cette édition 2022 de l’Étape du Tour avait de quoi effrayer. Pourtant, lors de la mise en vente des dossards fin octobre, tout est parti en quelques heures à peine. En tout, 16 000 participants se sont donnés rendez-vous le dimanche 10 juillet pour effectuer la 12ᵉ étape du Tour de France, que le peloton empruntera la 14 juillet. Vélo 101 était présent lors de l’évènement.

Les coureurs avaient rendez-vous dès le vendredi au village pour retirer leur dossard. Dans une ambiance festive, les 16 000 inscrits pouvaient profiter des stands installés au parc des sports de Briançon. Plusieurs animations étaient au programme avec des shows vélo spectaculaire à découvrir le vendredi et le samedi. Le biathlète français, Émilien Jacquelin, était également présent au stand Giant pour une séance de dédicaces.

Le Galibier pour se mettre en jambe

Le dimanche, les 16 000 coureurs ont rejoint leur SAS respectif. Le premier départ était donné à 7 h 00. Les autres SAS partaient ensuite toutes les 7 minutes 30. Le dernier SAS, le 15, s’est élancé à 8 h 52. Les 10 premiers kilomètres du parcours étaient en faux-plat montant pour rejoindre le pied du col du Lautaret. Les 14 kilomètres du col étaient plutôt roulants, avec une pente n’excédant jamais les 5%. Au sommet du Lautaret, nous tournons à droite, direction le Galibier. 9 km d’ascension, pour rejoindre le premier col de la journée, le Col du Galibier (23 km à 5,1%). Nous basculons ensuite dans la descente du Galibier, assez technique lors des premiers kilomètres avant de retrouver des portions plus rapides à l’approche de Valloire. Après avoir passé la ville, la route montait de nouveau quelques kilomètres pour atteindre le sommet de Télégraphe, avant de redescendre direction Saint-Jean-de-Maurienne.

L’exigeant Col de la Croix de Fer

Sur le papier, c’était sans doute le col qui effrayait le plus les coureurs. Avec ses 29 km d’ascension, c’était le « gros morceau » de cette étape du Tour 2022. La montée se divisait en quatre paliers. La première portion de 4 kilomètres nous mettait dans le bain avec un quatrième kilomètre à 9,8 % de moyenne. Les coureurs redescendaient ensuite deux kilomètres pour attaquer la partie la plus difficile du col. 6 km avec des pentes oscillant en entre 7,2 et 10,2% en moyenne par kilomètre. Ils pouvaient ensuite souffler avec une portion plus roulante de 11 kilomètres, jusqu’au village de Saint-Sorlin-d’Arves, où était organisé le deuxième ravitaillement de la journée après celui de Valloire. Une fois les bidons remplis, direction le sommet du col avec une dernière portion éprouvante de 6 kilomètres à 7,5% de pente moyenne. Dans la descente de la Croix de Fer, le route s’élevait à nouveau quelques hectomètres. Une portion « casse pattes » avant de prendre la direction de Bourg d’Oisans.

L’Alpe d’Huez en juge de paix

Après avoir repris des forces lors du dernier ravitaillement à Bourg d’Oisans, direction l’un des plus mythiques cols du monde : L’Alpe d’Huez. La montée était rendue difficile par la chaleur étouffante. Tout au long des 21 virages, très peu de zones ombragées nous permettait de se protéger du soleil. Sur le bord de la route, certains spectateurs, déjà présents pour le passage des pros jeudi, venaient en aide aux coureurs en les arrosant. L’ascension finale a sans doute été celle qui a fait le plus de dégâts. La forte chaleur, les efforts consentis dans la Croix de Fer, mais surtout des pourcentages avoisinant les 10% tout au long de la montée poussaient les coureurs dans leur retranchement.

Les résultats de l’Étape du Tour 2022

Au terme des 167 km et des 4 700 m de dénivelé positif parcourus dans les mêmes conditions que les pros, l’Autrichien Stefan Kirchmair s’est imposé en 5:17:27. Il devance les Français Loïc Ruffaut et Jacques Lebreton.

Dans la course féminine, la victoire revient à la Brésilienne Flavia Oliveira en 6:31:58. Elle devance sa compatriote Lais Saes et la Française Camille Udny.