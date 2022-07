La sixième édition de La Continental Ciclobrava aura lieu le dimanche 25 septembre. La cyclosportive aura lieu dans le cadre du festival cycliste : le Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental.

3 parcours au programme

Si les coureurs sont nombreux à venir s’entraîner l’hiver dans la région de Gérone, ce n’est pas que pour la météo. La région est vallonnée et permet aux cyclistes de découvrir des magnifiques paysages en longeant la Costa Brava et en traversant de charmants villages. 3 parcours sont au programme.

140 km

C’est le parcours le plus long de La Continental Ciclobrava. Les coureurs emprrunteront passe par les cols de Sant Grau d’Ardenya, Romanyà, La Ganga et Montjuïc. Pour un total de 140 km et 1 750 mètres de dénivelé positif.

100 km

La distance intermédiaire atteint 100 km et 1 000 mètres positifs après l’ascension des cols Romanyà, La Ganga, Montjuïc et Madremanya.

70 km

Enfin, la distance la plus accessible totalise 70 km et 800 mètres positifs et comprend les ascensions de Santa Pellaia, Madremanya et Montjuïc.

L’inscription à la Continental Ciclobrava est d’ores et déjà ouverte.

L’inscription comprend :

Participation à la course

Un dossard

Un maillot officiel par Wear Design

L’accès aux postes de ravitaillement le long du parcours et à l’arrivée

L’assistance médicale

Coût de l’inscription : 52 €

Vous devez être titulaire d’une licence de cyclisme ou de compétition pour participer à la course. Sinon, vous devrez souscrire une licence journalière d’une valeur de 10 €.

Profitez du festival Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental

En plus de la cyclosportive, vous pourrez profiter le meilleur endroit pour terminer La Continental Ciclobrava. Le tracé des 3 cyclosportives commence et se termine juste à l’entrée du festival Sea Otter Europe Costa Brava Girona by Continental, pour permettre aux coureurs d’assister au festival avant et après la course. Vous pourrez visiter les différents stands, découvrir les nouveaux produits proposés par les marques exposantes et profiter des essais de vélos que les marques proposent aux visiteurs.