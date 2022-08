Ce dimanche 28 août avait lieu la GFNY Alpes Vaujany, la dernière cyclo de la saison organisée par GFNY. 300 coureurs étaient au rendez-vous.

Dimanche dernier, ils étaient 300 cyclistes au départ de la GFNY Alpes Vaujany. Les coureurs avaient le choix entre deux parcours. Le médium (45 km / 1800 d+) et le long (120 km / 4000 d+). Vélo 101 était présent sur le grand parcours.

La Croix de Fer pour démarrer

Pour les deux courses, le départ était donné à 8 heures, dans le village de Vaujany. La descente de 5 kilomètres était neutralisée pour éviter les chutes dès les premiers kilomètres. Le départ réel était donné au pied du col de la Croix de Fer. C’est donc parti pour l’un des cols mythiques des Alpes avec ses 25 kilomètres d’ascension. La montée s’effectuait en trois paliers avec une première portion assez raide, 5 kilomètres avec une pente moyenne variant entre 7 et 10%. Après avoir pris une petite descente, nous remontons immédiatement avec des pourcentages assez raides.

Enfin, à 7 kilomètres du sommet, une fois le barrage de Grand Maison franchie, nous descendons légèrement et attaquons la dernière portion du col. Les 5 derniers kilomètres sont plus « roulants » avec une pente moyenne entre 5 et 7%. Au barrage de Grand Maison, les coureurs du parcours moyen faisaient demi-tour pour retourner sur leurs pas et rejoindre Vaujany.

L’exigeant Col du Glandon

Sur le papier, c’est le col dont il fallait se méfier. Et l’on ne croyait pas si bien dire. Après la longue descente de la Croix de Fer pour rejoindre Saint Jean de Maurienne, nous arrivons au pied du Glandon. 20 kilomètres d’ascension nous attendent. Après un kilomètre à 6%, nous entrons dans le vif du sujet avec sept kilomètres entre 7 et 8% de moyenne. Après une courte portion de replat, le plus dur reste à venir. Les 8 derniers kilomètres sont les plus difficiles avec une pente avoisinant les 9% de moyenne. Les trois derniers kilomètres, à plus de 10% de pente moyenne, nous offrent une belle vue dégagée sur les sommets.

Après avoir basculé au sommet du Glandon, nous retournons sur nos pas et redescendons le Col de la Croix de Fer. Après 25 kilomètres de descente, il ne reste plus qu’à remonter en haut de la station de Vaujany. Avec 5 km à 9%, la montée finale ne laissait aucun répit aux coureurs. L’arrivée était donnée au même endroit que le départ.

Une épreuve bien organisée

Que ce soit au moment retirer les dossards, lors du départ ou même lors des ravitaillements, les équipes GFNY ont accueilli les coureurs dans une bonne ambiance. À l’arrivée, Vaujany vivait au rythme de la course, là-aussi dans une ambiance familiale et décontractée. Lors du retrait des dossards, l’organisation confiait un maillot de l’épreuve à chaque coureur pour le porter lors de la course. Les participants avaient également un bidon de la course ainsi qu’un repas servi juste après l’arrivée.

Seul bémol au niveau de l’organisation, les deux points d’eau initialement prévus durant le Glandon n’ont pas pu être installés. Il fallait donc attendre le sommet de l’ascension pour remplir les bidons et se ravitailler ou alors interpeller un membre de l’organisation présent sur le parcours.

Les résultats de la GFNY Alpes Vaujany

Podium long parcours hommes : Après un petit peu plus de 4 heures d’effort, c’est la Belge Tim Alleman qui s’est imposé. Il devance Archie Cross et Mattia Gaffuri.

Podium long parcours femmes : Chez les femmes, Celine Schuller s’impose en 5h26. Elle devance Claire Hoffbeck et Amélie de Vecchi.

Cédric Haas (directeur GFNY France) : « On a eu la chance d’avoir un temps magnifique. C’est la 5ème fois qu’on vient ici, car on a deux évènements par an ici. On a la Vaujany en juin et l’Alpes Vaujany fin août. C’est deux parcours totalement différents. On avait un peloton très international. Plus de 45% d’étranger au départ. Beaucoup d’Américains du Sud ont fait le voyage. On a le plaisir de faire venir des gens de plus en plus loin pour nos évènements. L’objectif est de grandir encore en France. On a 6 épreuves actuellement. En 2023, on va commencer à Cannes et on va bientôt dévoiler les dates de la Vaujany. On aura peut-être des belles surprises qui vont arriver très vite. On a l’ambition de pouvoir avoir 10 évènements. L’idée est de proposer différents types de profil et d’avoir un GFNY pas très loin de chez vous ».

Les + :

L’équipe GFNY

Le parcours

Le maillot

Le repas à l’arrivée

Les – :