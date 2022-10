C’est LE rendez-vous attendu avec impatience chaque année par des milliers de cyclosportifs. Le tracé de L’Étape du Tour 2023 a été révélé ce jeudi lors de la présentation officielle du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift au Palais des Congrès. Cette 31e édition de L’Étape du Tour emmènera les cyclistes sur les routes de la Haute-Savoie, entre Annemasse et Morzine, six jours avant le passage des professionnels.

Avec 4 100 m de dénivelé sur les 152 km du parcours, la cyclosportive de référence offre la promesse d’une expérience unique pour tous les participants : le privilège de rouler sur routes fermées dans des conditions optimales (assistance mécanique, ravitaillements, sécurité…)

Parcours et profil de l’étape du Tour 2023

Après une « mise en jambe » en montant au col de Saxel et une pente moyenne autour de 4%, le peloton enchainera trois cols de 1ère catégorie,

Trois cols de première catégorie au programme de l’étape du Tour 2023

Le col de Cou (7km à 7,7%)

Le col du Feu (5,9 km à 7,9%)

Le col de la Ramaz (13,9km à 7,1 %)

Une descente technique puis un rapide passage dans la vallée les mènera à Samoëns, où entame l’ascension du col de Joux Plane, classée hors catégorie avec ses 11,6 km à 8,5 % de pente moyenne. Une fois au sommet (1 691 m), une grande descente les mènera alors vers la consécration et la médaille à Morzine.

Les conseils pour l’étape du Tour 2023 par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France

« La gestion de la répétition des ascensions sera déterminante pour réussir à boucler cette 31e édition de L’Étape du Tour de France 2023. Il faudra garder suffisamment d’énergie pour bien négocier le col de Joux Plane, point d’orgue du jour avec des pourcentages souvent proches des 10%, placé en fin d’étape. Huit mois séparent les cyclosportifs du monde entier du grand jour, huit mois pour se préparer au mieux pour vivre cette journée de la plus belle façon possible. »

Inscription Étape du Tour 2023