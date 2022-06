Carlos Verona (Team Movistar) a remporté en solitaire la 7ème étape du Critérium du Dauphiné. Dernier rescapé de l’échappée, Verona signe sa première victoire chez les professionnels. Il a su résister au retour des favoris dans le final. Il devance les deux leaders de la Jumbo-Visma, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Le Slovène a placé une accélération à 1,5 km de l’arrivée et s’empare du maillot jaune, 44″ devant Vinegaard. O’Connor (AG2R Citroën Team) et Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) complètent le top 5 de l’étape. Wout Van Aert a été distancé à plus de 30 kilomètres de l’arrivée.

La réaction de Carlos Verona (Movistar)

« C’est tout simplement incroyable. Cela fait déjà 12 ans que je suis professionnel ; je pense que j’ai toujours eu des résultats corrects, en m’améliorant constamment, mais il m’a toujours manqué une victoire, je n’ai jamais été le genre de coureur à gagner. J’ai gagné en confiance ces dernières années, j’ai été proche de la victoire à plusieurs reprises – deux fois 3e dans des étapes du TDF, 2e à la Vuelta l’année dernière – et quand je me suis retrouvé dans l’échappée aujourd’hui, je me suis dit : « Il faut que ce soit aujourd’hui ». Je connaissais l’arrivée, car nous sommes venus dans les Alpes pour reconnaître les étapes du Tour et nous en avons profité pour vérifier ce parcours avec l’équipe. J’ai beaucoup de choses à dire à Gregor Mühlberger, parce qu’il a travaillé très dur pour moi dans l’échappée. Nous avons fait les bons mouvements, les jambes étaient superbes, et à la fin, j’ai ouvert mon compte de victoire – je suis tellement heureux. »

Les classements du Critérium du Dauphiné