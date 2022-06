Dans un tweet publié ce lundi matin, Romain Bardet (Team DSM) a annoncé sa participation au Tour de France. Quelques semaines après son cruel abandon sur les routes du Giro, l’Auvergnat sera bien présent à Copenhague pour le grand départ du Tour. Après avoir privilégié le Giro et la Vuelta l’an dernier, Bardet va découvrir le Tour de France pour la première fois sous les couleurs de la DSM.

Really excited to announce that I will line up at @LeTour with @TeamDSM.

Can’t wait to be at the Grand Depart in Copenhagen in a few weeks @Webex ! pic.twitter.com/W1ieUCPQy2

— Romain Bardet (@romainbardet) June 13, 2022