Roger Adria Oliveras (Ken Pharma) remporte sa première victoire chez les professionnels aujourd’hui, devant Michael Valgren (EF Education) et et Max Kanter (Movistar). Une étape très particulière aujourd’hui sur la Route d’Occitanie, puisque initialement de 154km l’étape a été raccourcie à 34,3kms en raison de l’annulation du départ par le préfet, après que le département a été placé en vigilance « canicule » rouge. Un nouveau départ a donc été donné dans le département voisin avec un départ de Belmont-sur-Rance (Aveyron) et l’arrivée à Roquefort. Une étape très courte sur laquelle Nikki Terpstra (TotalEnergies), s’est échappé dès les premiers kilomètres avant que le peloton ne fasse la jonction à 9km de l’arrivée. On notera aussi la chute sans gravité du favori au général Nairo Quintana qui a du changer de vélo avant de rejoindre le peloton et termine 15ème.

Les classements de la Route d’Occitanie

