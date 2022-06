Ce vendredi, la BikeExchage-Jayco a dévoilé l’identité des 8 coureurs qui disputeront le Tour de France 2022. Touché au genou depuis le Tour d’Italie, Simon Yates ne fait pas partie de la sélection. L’équipe visera les victoires d’étape. Avec la présence de Dylan Groenewegen, la formation aura de belles chances lors des sprints massifs. Le Néerlandais sera accompagné par Jack Bauer, Luke Durbridge, Amund Grøndahl Jansen, Chris Juul-Jensen, Michael Matthews, Luka Mezgec et de Nick Schultz

Dylan Groenewegen :

« J’ai hâte de revenir sur le Tour de France, la dernière fois que j’ai couru, c’était en 2019 et ce fut un succès pour moi, et c’est donc formidable de revenir cette année. J’aurai une équipe solide. La deuxième étape à Copenhague est une étape que j’attends avec impatience. J’espère qu’il n’y aura pas trop de vent pour qu’elle puisse finir au sprint. Les sprints au TDF sont toujours mouvementés, non seulement avec tous les sprinteurs, mais il y a toujours des coureurs du classement général qui essaient de rester en tête aussi pour le moment. »