Ce lundi, la formation Quick-Step Alpha Vinyl a annoncé l’identité des 8 coureurs qui participeront au Tour de France. Malgré un retour à la compétition plutôt rassurant ce dimanche, Julian Alaphilippe ne sera pas au départ de Copenhague. Le champion de France 2022, Florian Sénéchal sera, lui aussi, absent, tout comme son prédécesseur, Rémi Cavagna, non sélectionné. À noter également la présence de Fabio Jakobsen, préféré au nouveau champion de Grande-Bretagne, Mark Cavendish.

We give you our strong and motivated eight-man team for #TDF2022 (1-23 July), which for the first time in history will start from Denmark: https://t.co/Pa7C4a94q0 Photo: @BeelWout pic.twitter.com/FNiBdA2pN3 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) June 27, 2022

Les 8 coureurs sélectionnés :

Kasper Asgreen

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Tim Declercq

Mikkel Honoré

Fabio Jakobsen

Yves Lampaert

Michael Morkov

La réaction de Julian Alaphilippe

« Je suis déçu de ne pas être au Tour de France cette année. J’ai une affection naturelle pour la course. Manquer une autre occasion de porter mon beau maillot arc-en-ciel dans mon pays d’origine est très triste pour moi et je savais que cette décision serait difficile à prendre pour l’équipe. En même temps, je comprends tout à fait cela, car moi aussi je ne veux pas être au départ si je ne peux pas être à mon meilleur niveau. Je souhaite bonne chance à mes coéquipiers de Quick-Step Alpha Vinyl, je sais qu’ils feront tout pour essayer de faire une belle course. Je vais maintenant me concentrer sur le retour à ma meilleure forme, car je suis motivé pour faire une bonne deuxième partie de saison. »

Tom Steels, directeur sportif de la Quick-Step Alpha Vinyl

« Nous avons des coureurs qui peuvent soutenir Fabio, des coureurs qui peuvent grimper, mais qui peuvent aussi faire quelque chose dans les échappées. Kasper, Yves et Michael formeront un solide train de tête pour Fabio, qui a prouvé sa rapidité et sa force dans les sprints et va maintenant découvrir Le Tour. Tim sera le gars qui l’aidera non seulement sur le plat, mais aussi en montagne, où il veillera à ce que Fabio respecte le temps imparti. Concernant nos réservistes (Sénéchal et Cavendish), il faut souligner qu’ils ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme, ont continué à s’entraîner et sont restés concentrés ces dernières semaines, et ont même remporté deux victoires aux Nationaux. »