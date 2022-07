Au programme, la plus longue étape de ce Tour de France 2022. 219,9 km à parcourir entre Binche (Belgique) et Longwy (Meurthe-et-Moselle). Binche, qui compte 33 500 habitants, est pour la 2ème fois ville étape de la Grande Boucle et devrait réserver un accueil mémorable au maillot jaune Wout Van Aert. L’étape promet un final taillé pour les meilleurs puncheurs du peloton. Dans les 15 derniers km, les coureurs devront monter la côte de Montigny-sur-Chiers (1,6 km à 4,4 %), puis enchaîner avec la côte de Pulventeux (800 m à 12,3 %). La journée s’achèvera à Longwy, en haut de la côte des Religieuses (1,6 km à 5,8 %). Au niveau de la météo, le temps est nuageux et un peu plus frais et humide que ces derniers jours. Les températures seront comprises entre 18 et 20°. Le vent sera principalement de nord/nord-ouest, à 20 km/h en moyenne, et avec des pointes de 40 à 50 km/h par moment.

Distance : 219,9 km

Ascensions : 4

Points maillot à pois : 5 points

Points maillot vert : 70 points

Bonifications : 10 secondes

Départ fictif : 12h05

Départ réel : 12h15

Arrivée estimée : 17h29

Ouverture du village : 9h00

Départ de la caravane : 10h05

Arrivée estimée de la caravane : 15h45

Les coureurs à suivre

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Dylan Teuns (Bahrain – Victorious)

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates)

Michael Matthews (Team BikeExchange – Jayco)

Michael Woods (Israel – Premier Tech)

La diffusion TV de la 6ème étape du Tour de France 2022

L’étape est à suivre sur France 2 à partir de 11h55, puis France 3 à 12h55 , et retour sur France 2 à 15h00.

Eurosport diffuse aussi l’étape en intégralité.