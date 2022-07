Aujourd’hui sur la 9ème et dernière étape du Giro femmes 2022, c’est l’Italienne Chiara Consonni (Valcar – Travel & Service) qui s’impose au sprint devant Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra) et Emma Norsgaard (Movistar). Annemiek Van Vleuten qui a survolé ce Giro remporte le maillot cyclamen du classement par points. C’est la troisième fois que Van Vleuten remporte le Giro. Elle fait donc partie des favorites pour le Tour de France Femmes qui se tiendra du 24/07 au 31/07

Les mots d’Annemiek van Vleuten

» Je suis super fière d’avoir visé ce Giro avec l’équipe Movistar, dans une nouvelle expérience pour cette organisation. C’était une expérience énorme pour toutes les filles, et elles se sont très bien débrouillées. Avec toute la tension que nous avons eue pendant la course, elles sont toujours restées concentrées. Toute l’équipe s’est également très bien comportée. Notre DS, Jorge Sanz, était super préparé et s’est très bien débrouillé dans la voiture. Tout le monde dans l’équipe, vraiment – c’est bien de gagner, mais c’est encore mieux de gagner avec un groupe aussi formidable. Vous ne pouvez pas faire cavalier seul dans une course de stade, et quand le travail d’équipe se met en place, cela donne vraiment plus de sens à une victoire. Ces dix jours ont été extraordinaires, et j’ai hâte de les célébrer ensemble. »

Le classement de la 9ème étape du Giro Féminin 2022

Le classement final du Giro Féminin 2022