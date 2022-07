Changement de braquet aujourd’hui pour les coureuses. Pour cette 7ᵉ et avant-dernière étape, c’est le début des choses sérieuses avec l’arrivée de la montagne. Les coureuses partiront de Sélestat et arriveront au Markstein Fellering. Elles devront parcourir 127 km et escalader trois cols de première catégorie, le Petit Ballon (9,3 km à 8,1%), le col de Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) et le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%). La première grande explication entre les favorites du classement général devrait avoir lieu aujourd’hui.

Programme de l’étape 6 du Tour de France Femmes

Distance : 127,1 km

Ascensions : 3

Points maillot à pois : 30

Points maillot vert : 45

Bonifications : 13 secondes

Départ fictif : 13h30

Départ réel : 13h40

Arrivée estimée : 17h30

Départ de la caravane : 11h25

Arrivée de la caravane : 16h07

Diffusion TV du Tour de France féminin

L’étape sera retransmise sur France 3 entre 15h15 et 18h00.