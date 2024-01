Casper van Uden (Team dsm-firmenich PostNL) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape de l’AlUla Tour. Au terme des 149.5 km de course autour d’Al Manshiyah, le Néerlandais s’est imposé au sprint. Il devance Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et Tim Merlier (Soudal Quick-Step). À 22 ans, Casper van Uden signe sa première victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot de leader de l’AlUla Tour 2024.

👀🏁 ¡𝗘𝗹 𝗻𝗲𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲́𝘀 𝗖𝗮𝘀𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗨𝗱𝗲𝗻 𝘀𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝘂 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹! Ajustadísimo esprint para llevarse la 1ª etapa del AlUla Tour ante Groenewegen.#AlUlaTour pic.twitter.com/TO6CxPBJpv — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 30, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape de l’AlUla Tour