Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape de l’AlUla Tour. Dans les deux derniers kilomètres en montée, les attaques fusent dans le peloton. Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) ou encore Simon Yates (Jayco-AlUla) tentent de s’isoler, en vain. Pierre Latour (Team TotalEnergies) profite d’un moment de répit pour placer un beau contre, mais le Français est repris à 100 mètres de la ligne par les sprinters. C’est le Norvégien Søren Wærenskjold qui s’impose au sprint devant Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan Team) et Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich PostNL). Bryan Coquard (Cofidis) prend la quatrième place. À 23 ans, Wærenskjold signe sa septième victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

💥 Relive the last kilometer with an aggressive @p_latour and a sprint among punchers#AlUlaTour pic.twitter.com/IE8VPufy3K

— AlUla Tour (@thealulatour) January 31, 2024