Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape de l’AlUla Tour. Au terme d’un final nerveux marqué par une chute impliquant Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) ou encore Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), on a assisté à un nouveau sprint massif, en faut-plat montant cette fois-ci. Vainqueur de la troisième étape, Tim Merlier lance le sprint de loin à plus de 300 mètres et parvient à résister au retour de Bryan Coquard (Cofidis), qui échoue à quelques centimètres seulement du Belge. Casper van Uden (Team dsm-firmenich PostNL) prend la troisième place. Merlier s’impose pour la deuxième fois en deux jours et s’empare de la tête du classement général à la veille de l’étape finale, taillée pour les grimpeurs.

Le classement de la 4ᵉ étape de l’AlUla Tour