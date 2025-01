Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape de l’AlUla Tour 2025. À 5 kilomètres de l’arrivée, plusieurs favoris pour la victoire d’étape ont chuté avec Arvid De Kelijn (Tudor Pro Cycling Team) et Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) mais aussi Rafal Majka (UAE Team Emirates – XRG) qui a perdu du temps en vue du général. Dans la dernière ligne droite, Tim Merlier fait parler sa pointe de vitesse et s’impose au sprint. Le champion d’Europe devance Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) et Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team). Merlier lance parfaitement sa saison 2025 en s’imposant dès son premier jour de course et s’empare de la tête du classement général.

🚴🏻‍♂️💨 A powerful sprint at AlManshiyah Train Station crowns Tim Merlier as the first leader of the #AlUlaTour 2025! 🇸🇦🏆 pic.twitter.com/eLWmBpXyua — طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 28, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape de l’AlUla Tour

Tim Merlier Juan Sebastian Molano Maikel Zijlaard

Results powered by FirstCycling.com