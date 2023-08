Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway. Au terme de ce deuxième jour de course, marquée par plusieurs bordures et un temps pluvieux, Gazzoli s’est imposé au sprint en haut de la bosse finale. Il devance son coéquipier Cristian Scaroni et Jonathan Lastra (Cofidis). Thibaud Gruel (Continentale Groupama-FDJ) prend une belle quatrième place. De retour à la compétition après un an de suspension pour dopage non intentionnel, Gazzoli signe son premier succès chez les professionnels. Après avoir empoché des bonifications un peu plus tôt dans la journée, Noah Hobbs (Continentale Groupama-FDJ) s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway