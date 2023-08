Stephen Williams (Israel-Premier Tech) a remporté la 3ᵉ étape de l’Arctic Race of Norway. Au terme d’une nouvelle journée marquée par le vent, la pluie et le froid, le Britannique s’est imposé au sprint au sommet de la terrible ascension d’Havøysund (2,1 km à 10,5%). Il devance Clément Champoussin (Arkéa-Samsic) et Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan Team). Stephen Williams signe sa première victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général à la veille de l’arrivée, une seconde devant Scaroni.

