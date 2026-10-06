Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mardi, la 39ème édition de Binche-Chimay-Binche, en Belgique. Au terme des 206.8 km de course, le Français s’est imposé au sprint. Magnier a fait la diffèrence dans les denriers mètres, sur les pavés. Il devance les coureurs de la Lotto-Intermarché, Jenno Berckmoes et Lionel Taminiaux. À 22 ans, Magnier fait le plein de confiance avant de conclure sa saison sur le continent asiatique.

Paul Magnier wins Binche-Chimay-Binche 2026 by flying over the final cobbles! 🚀 https://t.co/LYBPy9UoYy — Eemeli (@LosBrolin) October 6, 2026

Le classement de Binche-Chimay-Binche 2026

Paul Magnier Jenno Berckmoes Lionel Taminiaux





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