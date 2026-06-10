Corbin Strong (NSN Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 85ème édition du Circuit Franco-Belge. Le Néo-Zellandais s’est imposé au sprint au sommet du Mont de l’Enclus. Il devance Anders Foldager (Jayco-AlUla) et Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Après avoir déjà terminé 2è et 3è de l’épreuve, Corbin Strong décroche la victoire sur le Circuit Franco-Belge, son premier succès de la saison.

CORBIN STRONG REMPORTE LE CIRCUIT FRANCO-BELGE ! Première victoire de la saison pour le Néo-Zélandais. Paul Magnier termine 3e #CircuitFrancoBelge #LesRP pic.twitter.com/baV79au12x — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 10, 2026

Le classement du Circuit Franco-Belge 2026

Corbin Strong Anders Foldager Paul Magnier

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