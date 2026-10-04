Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce dimanche, la 79ème édition de la Coppa Agostoni, en Italie. Présent dans un groupe de six coureurs qui s’est formé à la mi-course, le Normand s’est imposé au sprint, décrochant sa deuxième victoire de la saison. Il devance le champion du monde Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) et Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step). Sam Maisonobe (Cofidis) prend la 5ème place.
Paul Lapeira beats world champion Brandon McNulty in a thrilling Coppa Agostoni sprint! 🏆🔥 https://t.co/bPRPddv41D
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 4, 2026
Le classement de la Coppa Agostoni 2026
- Paul Lapeira
- Brandon McNulty
- Andrea Raccagni Noviero
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