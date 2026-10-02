Un cadre exclusif pour Brandon McNulty

Les détails Le Colnago Y1Rs célèbre le titre de champion du monde avec une livrée spéciale inspirée des couleurs et des symboles du maillot arc-en-ciel, tout en rendant hommage au coureur et au lieu de sa victoire. Le cadre présente une base noire brillante, enrichie d’un subtil effet pailleté intégré à la finition. Sous la lumière, ces particules créent une constellation de minuscules points à la surface — un détail qui rappelle subtilement les étoiles du drapeau américain, en hommage à Brandon McNulty. Sur ce fond noir profond, les couleurs traditionnelles de l’arc-en-ciel parcourent le cadre et les haubans. Cette livrée spéciale ne sera pas commercialisée par la marque italienne. Seul Brandon McNulty bénificiera de ce modèle exclusif.

Nicola Rosin, PDG de Colnago :

« Avec la victoire de Brandon McNulty dimanche, nous ajoutons un nouveau titre de champion du monde au palmarès déjà remarquable de Colnago. C’est un honneur et un privilège de travailler aux côtés de Brandon et de tous les coureurs des équipes UAE Team Emirates-XRG et UAE Team L’Imad. Leur ambition et leur engagement continuent de nous motiver à rester à la pointe de l’innovation et de la performance. »