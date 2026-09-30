Victime d’une fracture du poignet, Ion Izagirre renonce au Tour de Lombardie, qui devait être la dernière course de sa carrière.

Ce n’est pas de cette manière que Ion Izagirre pensait terminer sa longue et belle carrière de cycliste professionnel. Victime d’une chute à l’entrainement, le Basque souffre d’une fracture du poignet et manquera toute la fin de saison, a annoncé la formation Cofidis dans un communiqué. À 37 ans, Ion Izagirre disputait sa 17ème et dernière saison chez les professionnels, après avoir annoncé sa retraite en décembre 2025.

Il y a quelques semaines, il a remporté le Memorial Marco Pantani, sa vingtième et dernière victoire chez les professionnels, qui restera donc la dernière course de sa carrière. Le leader de la Cofidis devait participer aux courses italiennes de fin de saison avant de disputer le Tour de Lombardie, course pour laquelle il nourissait de grandes ambitions.