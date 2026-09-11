Victime d’une chute à l’entraînement, Louis Barré va manquer les GP Cyclistes et les championnats du monde au Canada.

Tout juste sélectionné pour disputer ses deuxièmes mondiaux sous les couleurs de l’équipe de France, Louis Barré déclare forfait pour les GP Cylistes ainsi que les championnats du monde au Cananda. Victime d’une chute à l’entraînement ce jeudi, alors qu’il roulait avec ses coéquipiers avant le GP Cycliste de Québec, le Nantais souffre d’une fracture du radius (os de l’avant-bras). C’est un coup dur pour l’équipe de France et le coureur de la Visma | Lease a Bike, qui était en très grande forme ces dernières semaines, en témoignent ses succès sur le Tour de Pologne et le Tour d’Allemagne. Thomas Voeckler devra donc sélectionner un remplaçant pour compléter le sélection française.