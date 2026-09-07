Christophe Laporte et Victor Campenaerts ont prolongé leur contrat au sein de la formation Visma | Lease a Bike.

Christophe Laporte restera au sein de l’équipe Visma | Lease a Bike pour les années à venir. Le Français a prolongé son contrat avec l’équipe jusqu’à la fin de l’année 2029. Depuis son arrivée dans l’équipe en 2022, Laporte est devenu un membre important et très apprécié du groupe. Le Varois a remporté plusieurs classiques prestigieuses ainsi que de nombreuses autres courses, décrochant même le titre de champion d’Europe en 2023. Aligné sur La Vuelta, Laporte a abandonné la course lors de la 14ème étape.

From winning multiple classics and a Tour de France stage to becoming European Champion in our colors. 🐝 A proven winner and trusted teammate. Staying with us until 2029. 💛 pic.twitter.com/v67Ni0TMNK — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 3, 2026

Victor Campenaerts restera au sein de l’équipe Visma | Lease a Bike jusqu’à la fin de l’année 2028. Le coureur belge a prolongé son contrat, poursuivant ainsi une collaboration qui lui a permis de devenir un élément clé de la formation. Actualités Campenaerts a rejoint l’équipe Visma | Lease a Bike en 2025 avec pour objectif de devenir un équipier précieux lors des plus grandes courses par étapes. Depuis, il a assumé ce rôle avec un grand dévouement. Le Belge est rapidement devenu un coureur incontournable dans les plans de l’équipe pour les courses par étapes.

When the contract extension extension comes with a surprise announcement. 😉 pic.twitter.com/aAHOz3HGc7 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 5, 2026

Christophe Laporte :

« Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec l’équipe. J’ai déjà vécu de grands moments avec ce groupe et je suis très reconnaissant de la confiance qu’il m’a témoignée. Je suis donc ravi que notre parcours commun se prolonge. J’espère que nous pourrons accomplir et montrer encore de belles choses ensemble dans les années à venir. »

Victor Campenaerts :