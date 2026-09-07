Christophe Laporte et Victor Campenaerts ont prolongé leur contrat au sein de la formation Visma | Lease a Bike. 

Christophe Laporte restera au sein de l’équipe Visma | Lease a Bike pour les années à venir. Le Français a prolongé son contrat avec l’équipe jusqu’à la fin de l’année 2029. Depuis son arrivée dans l’équipe en 2022, Laporte est devenu un membre important et très apprécié du groupe. Le Varois a remporté plusieurs classiques prestigieuses ainsi que de nombreuses autres courses, décrochant même le titre de champion d’Europe en 2023. Aligné sur La Vuelta, Laporte a abandonné la course lors de la 14ème étape.

Victor Campenaerts restera au sein de l’équipe Visma | Lease a Bike jusqu’à la fin de l’année 2028. Le coureur belge a prolongé son contrat, poursuivant ainsi une collaboration qui lui a permis de devenir un élément clé de la formation. Actualités Campenaerts a rejoint l’équipe Visma | Lease a Bike en 2025 avec pour objectif de devenir un équipier précieux lors des plus grandes courses par étapes. Depuis, il a assumé ce rôle avec un grand dévouement. Le Belge est rapidement devenu un coureur incontournable dans les plans de l’équipe pour les courses par étapes.

Christophe Laporte :

« Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec l’équipe. J’ai déjà vécu de grands moments avec ce groupe et je suis très reconnaissant de la confiance qu’il m’a témoignée. Je suis donc ravi que notre parcours commun se prolonge. J’espère que nous pourrons accomplir et montrer encore de belles choses ensemble dans les années à venir. »

Crédit : Team Visma | Lease a Bike

Victor Campenaerts :

« J’ai rejoint l’équipe avec l’ambition de devenir un équipier précieux sur les Grands Tours, et ce parcours s’est révélé extrêmement positif. Entre-temps, j’ai déjà pu contribuer à des victoires sur la Vuelta et le Giro, ce dont je suis incroyablement fier. Je suis très heureux que l’équipe continue de me faire confiance et qu’elle concrétise cette confiance par cette prolongation de contrat. »