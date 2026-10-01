Brandon McNulty s’apprête à faire ses débuts sous le maillot arc-en-ciel avec UAE Team Emirates-XRG sur le Tour d’Émilie.

UAE Team Emirates-XRG indiqué que Brandon McNulty effectuera sa première sortie avec le maillot arc-en-ciel lors du Tour d’Émilie, ce samedi 3 octobre, marquant ainsi le début de sa campagne italienne. Au cours de la semaine à venir, l’Américain s’alignera sur le Tour d’Émilie, la Coppa Agostoni et les Trois Vallées Varésines. C’est la première fois depuis 2021 — sa deuxième année en tant que professionnel WorldTour au sein de l’équipe émiratie — que le coureur de 28 ans participera à ces classiques italiennes de fin de saison. Cinq ans plus tard, McNulty fait son retour en portant le maillot arc-en-ciel, auréolé de son titre de champion du monde UCI sur route. La semaine prochaine, l’Américain devrait clôturer sa saison sur le Tour de Lombardie.

It’s almost time for @BrandonMcNult to make his debut in the rainbow jersey! 🌈👀 We’re delighted to announce our squads for the upcoming Italian Classics, where Brandon will unveil his fresh look. 🎙️ Hear from Brandon over on our website!#WeAreUAE pic.twitter.com/SwLtzjRmMV — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 1, 2026

Brandon McNulty :

« Je suis vraiment impatient de faire mes débuts avec le maillot arc-en-ciel ce samedi. La victoire à Montréal a été un moment marquant pour moi ; je suis encore en train de réaliser ce qui s’est passé et de laisser la nouvelle faire son chemin. Il me reste encore beaucoup de courses cette saison et je m’en réjouis. Nous avons un groupe solide pour ces épreuves et nous ferons preuve d’agressivité, comme toujours. Même si je suis honoré de porter le maillot arc-en-ciel, cela ne change pas mon approche. Nous continuerons à courir comme nous le faisons habituellement. Qu’il s’agisse d’attaquer ou d’aider mes coéquipiers, je connais bien mon rôle et nous savons parfaitement ce qui fonctionne ; nous allons donc poursuivre sur cette lancée. »