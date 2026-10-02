Pierre Gautherat va quitter la Décathlon CMA CGM pour rejoindre la formation UAE Team Emirates-XRG.

UAE Team Emirates-XRG a officialisé, ce vendredi, la signature de Pierre Gautherat. Le Français de 23 ans rejoindra l’équipe avec un contrat courant jusqu’à la fin de la saison 2029. Fort d’une expérience de plusieurs saisons au niveau WorldTour avec l’équipe Décathon CMA CGM, le natif de Colmar a franchi un cap cette année en remportant Paris-Camembert. Il a également pris la deuxième place à la Classique Dunkerque et une quatrième place au Tro-Bro Léon. Plus récemment, il a démontré sa pointe de vitesse et sa polyvalence en terminant deuxième et troisième d’étape lors du Tour de Luxembourg. Gautherat viendra renforcer le groupe de classiques de l’équipe UAE tout en continuant à nourrir ses propres ambitions sur les plus grandes courses d’un jour.

Welcome, @PGautherat!🇫🇷🤝 UAE Team Emirates-XRG is delighted to announce the signing of Pierre Gautherat on a three-year contract. The talented Frenchman joins us from 2027, adding further strength and exciting potential to our Classics group. Bienvenue, Pierre! 👋#WeAreUAE pic.twitter.com/pF7ChXEGBV — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 2, 2026

Pierre Gautherat :

« Je suis très fier de rejoindre UAE Team Emirates-XRG. C’est une immense opportunité pour moi et un nouveau chapitre passionnant de ma carrière. Je pense que c’est l’environnement idéal pour franchir un nouveau cap, continuer à progresser en tant que coureur et me mesurer au plus haut niveau. Je suis particulièrement motivé par les classiques ; je veux continuer à progresser en vue des plus grandes courses et m’intégrer au sein de l’effectif. J’ai vraiment hâte de rejoindre l’équipe, d’apprendre aux côtés des coureurs et du staff, et de tout donner pour contribuer aux succès de l’équipe. »