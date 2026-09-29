La formation Lidl-Trek tient sa nouvelle leader. Kasia Niewiadoma va rejoindre l’équipe allemande dès la saison prochaine.

Lidl-Trek a officialisé, ce mardi, la signature de Kasia Niewiadoma, qui rejoindra l’équipe à partir de la saison 2027 pour un contrat courant jusqu’à la fin de l’année 2028. La Polonaise a remporté le Tour de France Femmes en 2024, défendant son maillot jaune dans l’ascension finale de l’Alpe d’Huez pour s’adjuger le classement général avec seulement quatre secondes d’avance sur Demi Vollering. Après le départ d’Elisa Longo Borghini chez UAE, la Lidl-Trek était à la recherche d’une leader pour jouer les classements généraux notamment. Avec la signature de Niewiadoma, l’équipe allemande s’offre l’une des coureuses les plus talentueuses du peloton.

A very happy birthday to Kasia Niewiadoma-Phinney from her new Lidl-Trek family! 🎂🫶 Off the back of her silver medal in Montréal, there’s even more reason to celebrate 🎉 We are excited to share the news that Kasia will join the Team in 2027 📰🔗 https://t.co/8qLMiQHI4w pic.twitter.com/4XzOwPyOMf — Lidl-Trek (@LidlTrek) September 29, 2026

Kasia Niewiadoma :

« Je suis ravie à l’idée de ces deux prochaines années. J’ai passé de nombreuses années au sein de la même équipe ; la décision de changer d’environnement n’a pas été facile à prendre, jusqu’à ce que je discute avec Lidl-Trek. J’ai immédiatement senti que l’équipe avait un plan et qu’elle croyait en moi. Je savais qu’en unissant nos forces, nous pourrions viser les sommets. J’ai hâte de travailler avec des personnes et des professionnels qui portent un regard neuf sur mes capacités et sur ce que nous pouvons accomplir ensemble, de bénéficier d’une perspective différente et d’un vent de fraîcheur. J’ai hâte d’apprendre au contact de l’équipe : comment nous pouvons nous améliorer, aller plus vite et lever les bras plus souvent sur la ligne d’arrivée. »

« Je suis aussi ravie de retrouver Riejanne Markus, dix ans après avoir été coéquipières chez WM3 ! Mais l’effectif dans son ensemble regorge de jeunes coureuses talentueuses et expérimentées. J’ai tant d’objectifs que je veux atteindre en travaillant dur au cours des prochaines années, et je suis certaine d’y parvenir avec l’équipe. Même si je ne les connais pas encore très bien, j’ai une confiance totale en Lidl-Trek. C’est ce qui m’enthousiasme autant ! J’ai le sentiment d’avoir pris une excellente décision en signant chez Lidl-Trek. »

Frank Schleck, manager de l’équipe féminine Lidl-Trek :

« L’arrivée de Kasia chez Lidl-Trek marque un moment important pour notre programme féminin. C’est l’une des coureuses les plus accomplies et les plus respectées de sa génération, mais ce qui nous enthousiasme le plus, c’est sa façon de courir. Kasia est courageuse. Elle est offensive. Elle est prête à prendre ses responsabilités et à animer la course plutôt que de simplement attendre que les choses se passent. Cette mentalité correspond parfaitement à l’identité que nous voulons donner à cette équipe. Son arrivée nous apporte une nouvelle leader majeure pour les plus grandes courses du calendrier, mais son impact ira bien au-delà des résultats. »

« Son expérience, son professionnalisme et sa mentalité de compétitrice peuvent contribuer à élever le niveau de tout le groupe. À ce stade de sa carrière, l’objectif n’est pas simplement d’accumuler des jours de course ou des résultats. Nous voulons comprendre ce que Kasia souhaite encore accomplir et créer autour d’elle l’environnement propice à la concrétisation de ces ambitions. »