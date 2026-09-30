À 29 ans, l’Italien Giovanni Lonardi renforcera le pôle sprint de la Groupama-FDJ United dès la saison prochaine.

Après les arrivées de Ludovic Crescioli, annoncée en juin dernier, et d’Émilien Jeannière, officialisée plus récemment, Groupama-FDJ United a annoncé le recrutement d’un autre coureur italien : Giovanni Lonardi. Ce dernier portera les couleurs de l’équipe française à partir de la saison 2027, pour une durée de deux ans.Professionnel depuis 2019, le coureur de 29 ans a effectué jusqu’ici la majeure partie de sa carrière en ProTeam. Après avoir passé cinq saisons chez Polti VisitMalta, il vient apporter son expérience du sprint à Groupama-FDJ United.

Objectif Giro pour le coureur italien

« Quand je pense à cette équipe, la première chose qui me vient à l’esprit, c’est Arnaud Démare, ses victoires et ses maillots cyclamen au Giro. Cela m’a beaucoup inspiré », déclare Lonardi dans le communiqué de Groupama-FDJ United. « J’avais deux grands objectifs : rejoindre le WorldTour et remporter une étape du Giro. J’ai encore une case à cocher. »

Giovanni Lonardi s’est récemment illustré en terminant deuxième de la dernière étape du Giro, à Rome, derrière Jonathan Milan et devant Paul Penhoët, qui pourrait, de son côté, quitter la formation française à la fin de cette saison. L’Italien s’est également imposé lors de la première étape de l’Arctic Race of Norway et de la deuxième étape du Tour d’Istanbul, dont il a terminé quatrième au classement général. En 2025, Giovanni Lonardi avait aussi remporté le Grand Prix de Plouay Élite (Course 1.2) devant le Français Emmanuel Houcou.