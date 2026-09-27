Brandon McNulty (États-Unis) est devenu, ce dimanche, champion du monde de la course en ligne. Dès l’arrivée sur le circuit final de Montréal, Bruno Armirail (France) met en route dans le peloton et revient sur l’échappée matinale. Après 60 kilomètres en tête du peloton, Armirail s’écarte. À 75 kilomètres de l’arrivée, Mathieu van der Poel (Pays-Bas) passe à l’offensive. Il est suivi d’Oscar Onley (Grande-Bretagne), Quinn Simmons (États-Unis) et de Primoz Roglic (Slovénie).

🚴#Montreal2026 | 💥 Il en remet une Van der Poel !

Et cette fois-ci Wout Van Aert ne peut pas suivre. 📺 Le direct sur France 4 et sur la chaîne France TV sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/OaAp7ix35K — francetvsport (@francetvsport) September 27, 2026

Derrière Isaac Del Toro (Mexique) multiplie les efforts et on assiste à un regroupement général en tête de course à 35 km de l’arrivée. Brandon McNulty profite de la supériorité numérique des Américains pour s’isoler en tête de course à 32 km du but. Alors que le groupe des poursuivants était revenu à moins de dix secondes au sommet de la dernière ascension de la Voie Camillien-Houde (1.6km à 7.5%), les favoris se regardent et McNulty reprend du champs à l’avant.

🚴#Montreal2026 | 🤝 Jonction en tête de course ! Le groupe Paul Seixas revient sur le groupe van der Poel, à 35 km de l’arrivée. 📺 Le direct sur France 3 et sur la chaîne France TV sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/1KbY7jJTpQ — francetvsport (@francetvsport) September 27, 2026

Brandon McNulty résiste jusqu’au bout et décroche le titre mondial à Montréal, succédant à son coéquipier Tadej Pogacar. Il devance Michael Matthews (Australie) et Mathieu van der Poel (Pays-Bas), qui montent sur le podium. Victime de crampes, Paul Seixas (France) a craqué dans les trois derniers kilomètres et termine à la 15ème place.

🚴#Montreal2026 | 🌈 BRANDON MCNULTY EST CHAMPION DU MONDE ! 😱 Quelle course de DINGUE nous ont livrés les coureurs aujourd’hui. Merci messieurs ! 📺 Le direct sur France 3 et sur la chaîne France TV sport : https://t.co/n3e9MiwxNM pic.twitter.com/NWtH6E6oNf — francetvsport (@francetvsport) September 27, 2026

Le classement des championnats du monde 2026

Brandon McNulty Michael Matthews Mathieu van der Poel





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