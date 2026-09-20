Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Luxembourg 2026. Loin au classement général, le Néerlandais a attaqué dès le début d’étape, après deux kilomètres. Mathieu van der Poel est seul en tête, le groupe de poursuivants ne parvient pas à revenir tandis que le peloton laisse jusqu’à six minutes d’avance à MVDP. Mathieu van der Poel s’impose au terme d’un incroybale numéro de 175 kilomètres en solitaire ! Une semaine avant les mondiaux, le leader d’Alpecin-Premier Tech montre qu’il est en grande forme .
🤯 QUEL NUMÉRO DE VAN DER POEL ! Le Néerlandais remporte la dernière étape du Tour du Luxembourg au terme d’une échappée solitaire de… 175 km ! #LesRP pic.twitter.com/tFtKEktDXU
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 20, 2026
Il devance Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost), sorti dans le final, et Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step). 4ème de l’étape, Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) remporte le classement général de ce Tour de Luxembourg 2026. Sur le podium final, il devance les coureurs de la TotalEnergies Mattéo Vercher et Thomas Gachignard. Aurélien Paret-Peintre (Décathlon CMA CGM) prend la quatrième place finale. On retrouve donc trois Français dans le top 4.
Le classement de la 5ème étape du Tour de Luxembourg 2026
- Mathieu van der Poel
- Mikkel Frølich Honoré
- Pepijn Reinderink
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