Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Luxembourg 2026. Loin au classement général, le Néerlandais a attaqué dès le début d’étape, après deux kilomètres. Mathieu van der Poel est seul en tête, le groupe de poursuivants ne parvient pas à revenir tandis que le peloton laisse jusqu’à six minutes d’avance à MVDP. Mathieu van der Poel s’impose au terme d’un incroybale numéro de 175 kilomètres en solitaire ! Une semaine avant les mondiaux, le leader d’Alpecin-Premier Tech montre qu’il est en grande forme .

🤯 QUEL NUMÉRO DE VAN DER POEL ! Le Néerlandais remporte la dernière étape du Tour du Luxembourg au terme d’une échappée solitaire de… 175 km ! #LesRP pic.twitter.com/tFtKEktDXU — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 20, 2026

Il devance Mikkel Frølich Honoré (EF Education – EasyPost), sorti dans le final, et Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step). 4ème de l’étape, Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) remporte le classement général de ce Tour de Luxembourg 2026. Sur le podium final, il devance les coureurs de la TotalEnergies Mattéo Vercher et Thomas Gachignard. Aurélien Paret-Peintre (Décathlon CMA CGM) prend la quatrième place finale. On retrouve donc trois Français dans le top 4.

Le classement de la 5ème étape du Tour de Luxembourg 2026

Mathieu van der Poel Mikkel Frølich Honoré Pepijn Reinderink





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