Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Luxembourg 2026. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 20.4 km autour d’Ettelbruck, l’Italien a réalisé le meilleur temps en 26:49″, à plus de 46.5 km/h de moyenne. Il devance son compatriote Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), +03″, et Leo Hayter (Modern Adventure Pro Cycling), +19″. À 24 ans, Piganzoli décroche sa troisième victoire de la saison et conforte son maillot jaune de leader avant la dernière étape ce dimanche.

Statement made 😤 GC leader Davide Piganzoli wins the ITT in Stage 4 of the Tour of Luxembourg ⏱️ pic.twitter.com/cFh9Z4B022 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 19, 2026