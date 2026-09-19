Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Luxembourg 2026. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 20.4 km autour d’Ettelbruck, l’Italien a réalisé le meilleur temps en 26:49″, à plus de 46.5 km/h de moyenne. Il devance son compatriote Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), +03″, et Leo Hayter (Modern Adventure Pro Cycling), +19″. À 24 ans, Piganzoli décroche sa troisième victoire de la saison et conforte son maillot jaune de leader avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 4ème étape du Tour de Luxembourg 2026

  1. Davide Piganzoli
  2. Andrea Raccagni Noviero
  3. Leo Hayter


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Crédit : Skoda Tour de Luxembourg