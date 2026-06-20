Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 3ème étape de la Route d’Occitanie 2026. L’Italien a accéléré dans les pentes de Val Louron-Azet et personne n’a été en mesure de le suivre. Piganzoli remporte cette dernière étape et le classement général de la Route d’Occitanie 2026. Les Espagnols Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) et Ion Izagirre (Cofidis) complètent le podium du jour et montent également sur le podium final dans ce même ordre.

#RDO2026 | Davide Piganzoli 🇮🇹 fait coup double en remportant l’étape reine de la Route d’Occitanie et en s’adjugeant le classement général de l’épreuve. 📺 Suivez le direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/TEh8N3Gi3h — francetvsport (@francetvsport) June 20, 2026

Le classement de la 3ème étape de la Route d’Occitanie 2026

Davide Piganzoli Ibon Ruiz Ion Izagirre

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