Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 3ème étape de la Route d’Occitanie 2026. L’Italien a accéléré dans les pentes de Val Louron-Azet et personne n’a été en mesure de le suivre. Piganzoli remporte cette dernière étape et le classement général de la Route d’Occitanie 2026. Les Espagnols Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) et Ion Izagirre (Cofidis) complètent le podium du jour et montent également sur le podium final dans ce même ordre.

Le classement de la 3ème étape de la Route d’Occitanie 2026

  1. Davide Piganzoli
  2. Ibon Ruiz
  3. Ion Izagirre

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Crédit : LNC / Marie Vaning