La Route d’Occitanie 2026 s’élance ce jeudi. Davide Piganzoli, Ion Izagirre,… Voici le parcours et les favoris.

La 49ème édition de La Route d’Occitanie débute ce jeudi 18 juin. Les coureurs s’élanceront pour trois étapes à travers la région. Créée en 1977, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour et rapporte 125 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) avait remporté le classement général devant Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) et Steef Cras (Team TotalEnergies). Cette année, Davide Piganzoli, qui évolue désormais sous les couleurs de la Visma | Lease a Bike, fait figure de favoris, tout comme Ion Izagirre (Cofidis).

Le palmarès de La Route d’Occitanie

Le parcours de La Route d’Occitanie 2026

1ère étape : Bram -> Saint-Paul-Cap-de-Joux (171.5 km)

2ème étape : Cordes-sur-Ciel -> Saint-Gaudens (200.5 km)

3ème étape : Loures-Barousse -> Loudenvielle (172 km)

Les favoris de La Route d’Occitanie 2026





Ion Izagirre (Cofidis) ☆☆☆☆





Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) ☆☆☆☆





Wout Poels (Unibet Rose Rockets) ☆☆☆





Johannes Staune-Mittet (Décathlon CMA CGM) ☆☆





Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) ☆☆





David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆☆













Josh Kench (Groupama-FDJ United) ☆





Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆





Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) ☆





Comment suivre La Route d’Occitanie 2026 à la TV ?

Du jeudi 18 au samedi 20 juin, la Route d’Occitanie sera diffusée en direct à partir de 14h00 via les canaux suivants :