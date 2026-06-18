Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) a remporté, ce jeudi, la 1ère étape de la Route d’Occtanie 2026. Parfaitement lancé par Tom Donnenwirth, le natif de Tours s’est imposé au sprint à Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn. Il devance le champion d’Estonie, Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) et Axel Zingle (Visma | Lease a Bike). À 22 ans, Thibaud Gruel décroche sa troisième victoire chez les professionnels, lui qui avait déjà levé les bras lors de la dernière étape de la Route d’Occitanie l’an dernier.

Thibaud Gruel remporte la première étape de la Route d’Occitanie ! Troisième victoire en carrière pour le Français de la Groupama- FDJ United pic.twitter.com/CIGLodWgs0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 18, 2026

Le classement de la 1ère étape de la Route d’Occtanie 2026

Thibaud Gruel Madis Mihkels Axel Zingle

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