Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) a remporté, ce jeudi, la 1ère étape de la Route d’Occtanie 2026. Parfaitement lancé par Tom Donnenwirth, le natif de Tours s’est imposé au sprint à Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn. Il devance le champion d’Estonie, Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) et Axel Zingle (Visma | Lease a Bike). À 22 ans, Thibaud Gruel décroche sa troisième victoire chez les professionnels, lui qui avait déjà levé les bras lors de la dernière étape de la Route d’Occitanie l’an dernier.

Le classement de la 1ère étape de la Route d’Occtanie 2026

  1. Thibaud Gruel
  2. Madis Mihkels
  3. Axel Zingle

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Crédit : LNC / Marie Vaning