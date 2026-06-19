Ronan Augé (Unibet Rose Rockets) a remporté, ce vendredi, la 2ème étape de la Route d’Occitanie 2026. Au terme des 200,5 km de course disputés sous de fortes chaleurs entre Cordes-sur-Ciel et Saint-Gaudens, Noa Isidore (Décathlon CMA CGM) a franchi la ligne en premier au terme d’une sprint en montée mais il a été déclassé pour un coup de coude asséné à un coureur de l’équipe St Michel – Preference Home – Auber93 dans l’emballage final. C’est finalement Ronan Augé qui s’impose et décroche sa première victoire chez les professionnels. Il devance Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Axel Zingle (Visma | Lease a Bike). 4ème de l’étape, Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) conserve le maillot orange de leader avant la dernière étape ce samedi.

LA VICTOIRE POUR NOA ISIDORE ! Le Français signe sa première victoire en carrière sur la deuxième étape de la Route d’Occitanie La #RDO2026 est à suivre sur Eurosport via HBO Max pic.twitter.com/arYPZz7QE0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 19, 2026

Le classement de la 2ème étape de la Route d’Occitanie 2026

Noa Isidore Ronan Augé Matteo Moschetti

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