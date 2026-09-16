Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Luxembourg 2026. Après avoir attaqué dans le final, le Néerlandais a été repris avant de s’imposer en puncheur devant Pierre Gautherat (Décathlon CMA CGM) et Marijn van den Berg (EF Education-Easypost). Mathieu van der Poel s’empare du maillot jaune de leader, lui qui prépare la course en ligne des championnats du monde, qui aura lieu le 27 septembre.
Van der Poel does it! 💥
Mathieu van der Poel digs deep to take the opening stage of the Tour de Luxembourg! 👏 pic.twitter.com/BNXUU50nTg
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 16, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour de Luxembourg 2026
- Mathieu van der Poel
- Pierre Gautherat
- Marijn van den Berg
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