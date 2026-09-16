Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Luxembourg 2026. Après avoir attaqué dans le final, le Néerlandais a été repris avant de s’imposer en puncheur devant Pierre Gautherat (Décathlon CMA CGM) et Marijn van den Berg (EF Education-Easypost). Mathieu van der Poel s’empare du maillot jaune de leader, lui qui prépare la course en ligne des championnats du monde, qui aura lieu le 27 septembre.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Luxembourg 2026

  1. Mathieu van der Poel
  2. Pierre Gautherat
  3. Marijn van den Berg


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Crédit : Skoda Tour de Luxembourg / Serge Waldbillig