Les championnats du monde de cyclisme ont lieu du 20 au 27 septembre à Montréal. Programme, parcours, favoris,… Voici la présentation des épreuves.

Les Championnats du Monde Route UCI reviennent à Montréal en 2026, marquant un retour historique 52 ans après avoir ébloui le monde en 1974 lors des premiers Championnats tenus hors Europe. Du 20 au 27 septembre 2026, Montréal accueillera huit jours de course, 1000 des plus éminents athlètes, hommes et femmes, venant de plus de 80 pays, s’affronteront dans une série de 13 épreuves. L’an dernier Tadej Pogacar (Slovénie) avait décroche son deuxième titre mondial à Kigali, au Rwanda. Chez les femmes, la Canadienne Magdeleine Vallieres s’était imposée à la surpise générale. Sur le CLM, Remco Evenepoel (Belgique) avait décroché un troisième titre consécutif tandis que Marlen Reusser (Suisse) devanant championne du monde pour la première fois de sa carrière.

Le palmarès des championnats du monde de cyclisme

Contre-la-montre

Course en ligne

Le programme des championnats du monde 2026

Dimanche 20 septembre

CLM Femmes Élite (dès 15 h 00)

Nos favorites :





Marlen Reusser (Suisse) ☆☆☆





Demi Vollering (Pays-Bas) ☆☆





Zoe Bäckstedt (Grande-Bretagne) ☆





CLM Hommes Élite (dès 18 h 45)

Nos favoris :





Remco Evenepoel (Belgique) ☆☆☆





Filippo Ganna (Italie) ☆☆





Stefan Küng (Suisse) ☆





Lundi 21 septembre

CLM Femmes U23 (dès 15 h 00)

CLM Hommes U23 (dès 18 h 00)

Mardi 22 septembre

Relais mixte (dès 14 h 30)

Nos favoris :

Suisse ☆☆☆

Italie ☆☆

France ☆

CLM Hommes Junior (dès 18 h 15)

CLM Femmes Junior (dès 21 h 15)

Jeudi 24 septembre

Course en ligne Femmes U23 (dès 15 h 00)

Course en ligne Hommes Junior (dès 19 h 30)

Vendredi 25 septembre

Course en ligne Hommes U23 (dès 15 h 00)

Course en ligne Femmes Junior (dès 20 h 15)

Samedi 26 septembre

Course en ligne Femmes Élite

Nos favorites :





Demi Vollering (Pays-Bas) ☆☆☆





Kasia Niewiadoma (Pologne) ☆☆





Kim Le Court-Pienaar (L’île Maurice) ☆☆





Marlen Reusser (Suisse) ☆





Dimanche 27 septembre

Course en ligne Hommes Élite

Nos favoris :





Remco Evenepoel (Belgique) ☆☆☆





Isaac Del Toro (Mexique) ☆☆☆





Paul Seixas (France) ☆☆





Tom Pidcock (Grande-Bretagne) ☆☆





Wout van Aert (Belgique) ☆





Mathieu van der Poel (Pays-Bas) ☆





Comment suivre les championnats du monde 2026 à la TV ?

Les championnats du monde de cyclisme seront diffusés en direct sur les antennes de France TV et d’Eurosport.