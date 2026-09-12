Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, la 15ème édition du GP Cycliste de Québec. Le Belge a attaqué dans les 30 derniers kilomtres, avant de distancer ses concurrents un à un, hormis Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Remco Evenepoel devance l’Italien au sprint et remporte le GP Cycliste de Québec 2026. Anthon Charmig (Uno-X Mobility) complète le podium. Premier Français, Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM) prend la 7ème place tandis que son leader, Paul Seixas prend la 18ème place après une course offensive. Evenepoel décroche sa dixième victoire de la saison et fait le plein de confiance avant le GP de Montréal et les championnats du monde, qui ont lieu du 20 au 27 Septembre.

🇧🇪 REMCO EVENEPOEL REMPORTE LE GRAND PRIX DE QUÉBEC ! Le Belge qui a attaqué à 28km de l’arrivée était le plus fort ce vendredi. pic.twitter.com/6jNFLwo4eZ — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 11, 2026

Le classement du GP Cycliste de Québec 2026

Remco Evenepoel Giulio Ciccone Anthon Charmig





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