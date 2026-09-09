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Présentation des Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal 2026

Seixas, Evenepoel, Del Toro,… Avant les championnats du monde de Montréal, voici la présentation des GP cyclistes de Québec et de Montréal.

9 septembre 2026

Mis à jour le 9 septembre 2026

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Seixas, Evenepoel, Del Toro,… Avant les championnats du monde de Montréal, voici la présentation des GP cyclistes de Québec et de Montréal.

Grand Prix Cycliste de Québec

Le GP cycliste de Québec aura lieu ce vendredi 11 septembre. Créée en 2010, l’épreuve fait partie du calendrier UCI World Tour depuis 2011 et rapporte 500 points UCI. L’an dernier, Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) avait décroché la victoire, la dernière de sa carrière, devant Pavel Sivakov (UAE Team Emirates – XRG) et Alberto Bettiol (XDS Astana Team).

Le palmarès du GP Cycliste de Québec

Le parcours du GP Cycliste de Québec 2026

Le circuit du Grand Prix Cycliste de Québec conviendra particulièrement aux puncheurs et aux habitués des pentes raides. Il sera parcouru 20 fois avec une arrivée en côte sur les emblématiques plaines d’Abraham, site hôte du Grand Prix Cycliste de Québec.

Les favoris du GP Cycliste de Québec 2026


 

 

 

Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★

 


 

 

 

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ★★★


 

 

 

Michael Matthews (Jayco-AlUla) ★★

 

 


 

 

 

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ★★

 


 

 

 

Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ★★

 

 


 

 

 

Quinn Simmons (Lidl-Trek) ★

 

 


 

 

 

Mauro Schmid (Jayco-AlUla) ★

 

 


 

 

 

Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM) ★

 

 


Grand Prix Cycliste de Montréal

Deux jours plus tard, ce dimanche 13 septembre, aura lieu le GP cycliste de Montréal. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) avait laissé la victoire à son coéquipier Brandon McNulty. Cette année, la plupart des prétendants au maillot arc-en-ciel seront présents sur GP de Montréal, qui servira de répétition générale, deux semaines avant la course en ligne des championnats du monde.

Le palmarès du GP Cycliste de Montréal

Le parcours du GP Cycliste de Montréal 2026

Le circuit du Mont-Royal, imposant 16 fois son ascension, sera impitoyable pour les coureurs. Un parcours redoutable, aux ascensions répétitives extrêmement exigeantes et au rythme très difficile. Une compétition unique, en plein coeur du centre-ville, qui assurera fébrilité à ces athlètes d’exception ainsi qu’à tous les amateurs d’ici et d’ailleurs.

Les favoris du GP Cycliste de Montréal 2026


 

 

 

Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★★

 

 


 

 

 

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★

 

 


 

 

 

Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ★★★

 

 


 

 

 

Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ★★

 

 


 

 

 

Louis Barré (Team Visma | Lease a Bike) ★★

 

 


 

 

 

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

 

 


 

 

 

Mauro Schmid (Jayco-AlUla) ★

 

 

 


 

 

 

Juan Ayuso (Lidl-Trek) ★

 

 


Comment suivre les GP Cyclistes de Québec et Montréal à la TV ?

Les deux courses seront diffusées sur les antennes d’Eurosport. Le GP de Québec sera à suivre en direct dès 17 h 30 tandis que le GP de Montréal sera à suivre dès 17 h 00.

Crédit : Grands Prix Cyclistes

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