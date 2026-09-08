Wout van Aert ou Remco Evenepoel ? Qui sera le leader de la Belgique sur les championnats du monde fin septembre à Montréal ?

Serge Pauwels a dévoilé, ce lundi, la sélection belge pour les championnats du monde de cyclisme 2026, qui auront lieu du 20 au 27 septembre 2027. Sacré champion du monde en 2022, Remco Evenepoel sera le leader de l’équipe et l’un des grands favoris, en l’absence de Tadej Pogacar. Le coureur de la Red Bull Bora-Hansgrohe, sera également aligné sur le CLM, où il tentera de décrocher un quatrième titre consécutif. Mais Evenepoel devra partager le leadership avec Wout van Aert. Lui, aussi, en l’absence de Pogacar, s’affiche comme un candidat sérieux au titre mondial, probablement la dernière chance de sa carrière. Qui des deux coureurs sera le mieux armé sur le circuit de Montréal ? Quelle stratégie adopter pour l’équipe belge ? Voici quelques éléments de réponse.

La sélection belge pour les championnats du monde de cyclisme

🌈 These are the Belgian 🇧🇪 line-ups for the Elite Road Races at the UCI Road World Championships in Montréal 🇨🇦 | https://t.co/kgojoL98aW#Montreal2026 pic.twitter.com/WTmOBumd8j — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) September 7, 2026

Remco Evenepoel

Wout van Aert

Tiesj Benoot

Quinten Hermans

Thibau Nys

Alec Segaert

Maxim Van Gils

Gianni Vermeersch

Éviter le scénario de 2021

À l’issue des championnats du monde 2021, la tension était monté d’un cran au sein de la sélection belge. Après le deuxième sacre de Julian Alaphilippe à Louvain, la sélection belge n’était pas parvenue à faire mieux qu’une 4ème place à domicile, avec Jasper Stuyven, alors que le duo Van Aert / Evenepoel était aligné. Après la course Evenepoel, avait critiqué Sven Vanthourenhout, l’entraîneur de l’équipe nationale à lépoque, en affirmant que la tactique décidée par le coach n’était pas claire.

Wout van Aert avait regretté la réaction de son jeune équipier, remettant en cause la strétégie d’Evenepoel et non celle du sélectionneur. Wout van Aert, qui n’a plus disputé les mondiaux depuis 2023, retrouvera donc Evenepoel en sélection nationale. Il faut remonter aux JO 2024 pour revoir Wout van Aert porter le maillot de la sélection belge sur route. Sur les championnats du monde 2022 et la course en ligne des JO 2024, Remco Evenepoel avait facilité les choses : en s’imposant après avoir lancé la course loin de l’arrivée. En sera-t-il de même à Montréal ? Une chose est sûre, en l’absence de Pogacar, le poids de la course devrait être sur le dos des Belges. Serge Pauwels aura la lourde tâche de définir les rôles de chacun, une mission délicate, quand on sait que les deux coureurs visent le maillot arc-en-ciel.

Qui a la meilleure préparation ?

Après sa deuxième place sur le Tour de France et sa victoire sur la Clasica San Sebastian, Remco Evenepoel a observé une période de repos, avant d’aller en stage d’altitude à Livigno, où il a notamment partagé quelques sorties avec un certain Mathieu van der Poel, qui sera également de la partie à Montréal. Après la fin de saison précipitée de Pogacar, Remco Evenepoel a une belle opportunité d’étoffer encore un peu plus son palmarès. Outre les championnats du monde, il visera également les championnats d’Europe et le Tour de Lombardie.

De son côté, Wout van Aert a eu une prépartion totallement diffèrente de celle de son compatriote. Le leader de Visma | Lease a Bike avait reconcé au Tour de France après une blessure au coude. Au mois de juillet, comme Remco Evenepoel, Wout van Aert était parti à Livigno pour un stage en altitude afin de préparer La Vuelta et les championnats du monde. Double vainqueur d’étape sur le Tour d’Espagne, il semble avoir retrouvé un excellent niveau, lui qui multiplie les efforts, en montagne également. Le natif d’Henrentals semble avoir la course en ligne des championnats du monde dans le viseur, lui qui a déjà terminé 2ème du GP de Montréal, en 2022, derrière Pogacar.