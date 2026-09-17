Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Luxembourg 2026. Le Néerlandais s’est imposé au terme d’un sprint en faux plat montant. Il devance Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) et Pierre Gautherat (Décathlon CMA CGM). Marijn van den Breg décroche sa première victoire de la saison et prend le maillot jaune de leader à Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), 5ème de l’étape.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Luxembourg 2026

  1. Marijn van den Berg
  2. Timo Kielich
  3. Pierre Gautherat


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Crédit : Serge Waldbillig / Skoda Tour de Luxembourg