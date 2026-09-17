Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Luxembourg 2026. Le Néerlandais s’est imposé au terme d’un sprint en faux plat montant. Il devance Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) et Pierre Gautherat (Décathlon CMA CGM). Marijn van den Breg décroche sa première victoire de la saison et prend le maillot jaune de leader à Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech), 5ème de l’étape.

Parfaitement lancé en tête, Marijn van den Berg remporte au sprint la deuxième étape du Tour de Luxembourg !

Troisième hier, le Néerlandais prend la tête du classement général devant Pierre Gautherat et Mathieu van der Poel. #lequipeVELO pic.twitter.com/rPUXfiiviq

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) September 17, 2026