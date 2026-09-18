Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Luxembourg 2026. Dernier rescapé de l’échappée, le Néerlandais a décroché sa première victoire chez les professionnels et s’imposant en solitaire, devant un groupe d’outsiders, sorti dans le final. Il devance Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), qui s’empare du maillot jaune de leader, et Thomas Gachignard (TotalEnergies). Au classement général, Piganzoli compte 06″ d’avance sur Gachignard et 09″ sur Matteo Vercher (TotalEnergies) avant le CLM ce samedi. Les principaux favoris de ce Tour de Luxembourg, dont Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) ont franchi la ligne à plus de sept minutes.

Première victoire pro pour le Néerlandais Pepijn Reinderink, au terme d’une troisième étape folle du Tour de Luxembourg ! Deuxième devant les Français Thomas Gachignard et Mattéo Vercher, Davide Piganzoli prend le maillot de leader. #lequipeVELO pic.twitter.com/nxBFI1B7Jy — L’Équipe (@lequipe) September 18, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de Luxembourg 2026

Pepijn Reinderink Davide Piganzoli Thomas Gachignard





Data powered by FirstCycling.com