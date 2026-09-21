Ryan Gal (Pays-Bas) est devenu, ce lundi, champion du monde du contre-la-montre individuel dans la catégorie Espoirs. Au terme des 31,3 km du parcours tracé autour de Montréal, le Néerlandais a réalisé le meilleur temps en 37:26″, à plus de 50 km/h de moyenne. Il devance Nicolas Milesi (Italie), +07″, et Hector Alvarez (Espagne), +11″. Premier Français, Arthur Blaise prend la 14ème place.
🚴♂️ #Montréal2026 | ⏱️🌈 Le Néerlandais Ryan Gal est sacré champion du monde U23 du contre-la-montre ! pic.twitter.com/gpDiO8Ty6L
— francetvsport (@francetvsport) September 21, 2026
Le classement des championnats du monde CLM U23
- Ryan Gal
- Nicolas Milesi
- Hector Alvarez
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