Remco Evenepoel (Belgique) est devenu, ce dimanche, champion du monde du contre-la-montre indiviuel 2026. Sur le parcours de 39.2 km tracé autour de Montréal, le Belge a réalisé le meilleur temps en 44:53″, à plus de 52 km/h de moyenne. Il devance Filippo Ganna (Italie), +57″, et Paul Seixas (France), +1:13″, qui décroche la médaille de bronze. Alors qu’il était à la lutte pour le podium, Jakob Söderqvist (Suède) a chuté dans le final, l’empêchant de jouer une médaille. À 26 ans, Remco Evenepoel devient champion du monde de la discipline pour la quatrième année consécutive, un nouveau reccord.

Le classement des championnats du monde CLM 2026

  1. Remco Evenepoel
  2. Filippo Ganna
  3. Paul Seixas


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Crédit : UCI