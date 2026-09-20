Remco Evenepoel (Belgique) est devenu, ce dimanche, champion du monde du contre-la-montre indiviuel 2026. Sur le parcours de 39.2 km tracé autour de Montréal, le Belge a réalisé le meilleur temps en 44:53″, à plus de 52 km/h de moyenne. Il devance Filippo Ganna (Italie), +57″, et Paul Seixas (France), +1:13″, qui décroche la médaille de bronze. Alors qu’il était à la lutte pour le podium, Jakob Söderqvist (Suède) a chuté dans le final, l’empêchant de jouer une médaille. À 26 ans, Remco Evenepoel devient champion du monde de la discipline pour la quatrième année consécutive, un nouveau reccord.

🚴 #Montréal2026 | 🌈 REMCO EVENEPOEL CHAMPION DU MONDE DU CONTRE-LA-MONTRE POUR LA QUATRIÈME FOIS ! 🇧🇪 Le Belge devance de près d’une minute Filippo Ganna. Paul Seixas complète le podium. pic.twitter.com/ioPEtg51LI — francetvsport (@francetvsport) September 20, 2026

Le classement des championnats du monde CLM 2026

Remco Evenepoel Filippo Ganna Paul Seixas



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