Marlen Reusser (Suisse) est devenue, ce dimanche, championne du monde du contre-la-montre indiviuel 2026. Sur le parcours de 39.2 km tracé autour de Montréal, la Suissesse a réalisé le meilleur temps en 50:24″ , à près de 47 km/h de moyenne. Elle devance Zoe Bäckstedt (Grande-Bretagne), +40″, et Franziska Koch (Allemagne), +45″. Première Française, Cédrine Kerbaol est 5ème à 1:10″. Le jour de ses 35 ans, Reusser décroche son deuxièmr titre de championne du monde de la discipline après son premier sacre à Kigali l’an dernier.

🚴 #Montréal2026 | 🌈 MARLEN REUSSER CHAMPIONNE DU MONDE DU CONTRE-LA-MONTRE !

🇨🇭 Back-to-back pour la Suissesse, qui conserve le maillot arc-en-ciel, un an après son titre à Kigali.

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— francetvsport (@francetvsport) September 20, 2026