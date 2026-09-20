Marlen Reusser (Suisse) est devenue, ce dimanche, championne du monde du contre-la-montre indiviuel 2026. Sur le parcours de 39.2 km tracé autour de Montréal, la Suissesse a réalisé le meilleur temps en 50:24″ , à près de 47 km/h de moyenne. Elle devance Zoe Bäckstedt (Grande-Bretagne), +40″, et Franziska Koch (Allemagne), +45″. Première Française, Cédrine Kerbaol est 5ème à 1:10″. Le jour de ses 35 ans, Reusser décroche son deuxièmr titre de championne du monde de la discipline après son premier sacre à Kigali l’an dernier.

Le classement des championnats du monde CLM Femmes 2026

  1. Marlen Reusser
  2. Zoe Bäckstedt
  3. Franziska Koch


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Crédit : UCI